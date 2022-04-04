我向法採購6艘拉法葉級艦，服役超過20年，現正進行各項性能提升案，根據海軍上週送達立院的解凍報告指出，6艘拉法葉級軍艦的通信暨輪控精進案，目前已完成4艘安裝及驗測，另餘2艘將在今年度內完成。

報告指出，因為中科院是首次執行拉法葉軍艦的輪控系統精進案，且海軍驗測也依據規範嚴格驗收，因此初期未能如期完成，海軍協助中科院共同突破困難，目前各項進度已在修訂交裝進度期程內。

根據報告，全案進度延後兩年。報告指出，此案原規畫109年完成換裝作業，後因中科院首次執行此案，海軍驗收標準嚴格，因此初期未能如期完成，但不影響海軍戰備任務執行。海軍現已協助中科院共同突破困難，目前已修訂交裝進度期程，將陸續完成全案。

報告指出，康定級通信暨輪控系統精進案，全案執行6艘康定級艦，已完成4艘安裝及驗測，其餘兩艘預定111年度完成輪控精進案。

此外，海軍與法國議訂拉法葉艦戰系性能提升案，並編列431億5990萬元經費執行的「戰鬥系統性能提升案」，已經在今年啟動，計畫將艦上老舊的戰鬥系統，雷達及防空飛彈全數更換，其中，防空飛彈將改為中科院研製的海劍二型飛彈，預計以9年時間分批完成。

海軍司令部「軍事裝備設施養護費」預算編列41億4531萬6千元，較去年度增加7億餘元，根據海軍送達立院解凍報告指出，相關預算案中增列「海上任務支援中心」。