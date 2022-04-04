隆中(6542)集團旗下手遊《角子共玩》自上市至今5年，全球用戶突破5百萬、屢獲Google Play推薦為優質遊戲。《角子共玩》再次攜手擁有日本經典IP泡泡龍的TAITO推出5週年紀念機台《泡泡龍：再相聚》，自3月30日起開放免費遊玩外，同日起為期兩周時間，將展開5周年慶祝活動。

《角子共玩》與TAITO上次合作推出全球唯一的《泡泡龍》機台獲得玩家們的喜愛，歷經近一年的研發與籌備續作《泡泡龍：再相聚》，團隊除了根據玩家們對第一款機台的回饋來設計，也研究全球熱門玩法，最終推出結合拉斯維加斯賭城經典玩法的《泡泡龍：再相聚》老虎機。

玩法特色為超高中獎率，1線、2線也能贏，幾乎可說是通通有獎，再加上贏分狂翻的Repeat win玩法，中大獎快感一波高過一波，是一款簡單但爽度爆表的老虎機，不只能體驗到拉斯維加斯賭城熱門玩法的爽感，更可以透過精緻的遊戲介面、可愛的泡泡龍感受到日本原廠對細節的堅持，讓受到疫情影響無法出國的台灣玩家，在家也能體驗到彷彿身在日本、賭城的美好。

隆中集團董事長顧剛維表示：「與TAITO(太東)株式會社合作的第一款機台《泡泡龍》不只在台灣市場獲得玩家的喜愛與成功，在海外諸如港澳、新馬、美國市場也都取得不錯的成績。續作《泡泡龍：再相聚》除了沿襲第一款的豐富玩法，我們有信心，續作不只能讓玩家們重溫兒時的美好回憶、也能感受到老虎機遊戲的魅力。」