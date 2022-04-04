吳釗燮接受希臘「焦點報」書面專訪於3月27日及本月3日在頭版以全版篇幅刊出(外交部提供)

吳釗燮接受希臘「焦點報」書面專訪於3月27日及本月3日在頭版以全版篇幅刊出(外交部提供)

面對大陸的軍事威脅，外交部長吳釗燮表示，我們對抗中國挑戰的底線，就是蔡英文總統在110年國慶演說提出的「四個堅持」。針對立陶宛同意我國以台灣為名設置代表處卻遭中國經濟脅迫，他也期盼歐盟會員國團結一致，儘速推動「反經濟脅迫」措施，以有效反制中國。

吳釗燮日前接受希臘「焦點報」（ESTIA）專欄作家Ilias Iliopoulos書面專訪，闡述中國對台灣的威脅、兩岸情勢、我國自由民主現況、台灣與歐洲以及與美關係等議題，「焦點報」以「台灣面臨中國軍事威脅」為題，於3月27日及本月3日在頭版以全版篇幅，分為上丶下兩集刊出專訪內容。

吳釗燮指出，台灣面對來自中國的軍事威脅相當嚴峻，且中國經常進行灰色地帶戰術，頻繁派遣軍機擾台，因此我國致力提升自我防衛能力，發展不對稱戰力，以建立嚇阻所需的軍事力量。我們對抗中國挑戰的底線，就是蔡英文總統在110年國慶演說提出的「四個堅持」，台灣堅定守護自由民主的生活方式，絕對不會屈服於中國的威嚇脅迫。

他說，國際社會已深刻意識到台海和平穩定的重要性，過去一年各國領袖會議或國防部長與外交部長的2＋2會議中，提及台海議題超過20次，今年美日峰會、日澳峰會及英澳2＋2會議也再度強調此點，顯示台海情勢已成為全球關切的焦點，希望民主夥伴持續支持台灣，齊力捍衛印太安全與共享價值。

吳釗燮強調，台灣與歐盟及其會員國共享自由、民主及人權等價值，台灣位處民主陣營對抗威權擴張的戰略最前線，深盼歐盟與歐洲各國積極發聲，全力增進全球民主同盟的團結與韌性。有關立陶宛同意我國以台灣為名設置代表處卻遭中國經濟脅迫，他也期盼歐盟會員國團結一致，儘速推動「反經濟脅迫」措施，以有效反制中國。

歐洲對亞太安全及中國崛起日益關切，他提議，台歐可就此進行交流。台灣也期盼與歐洲強化經貿投資關係，共同強化關鍵產業供應鏈的安全與韌性，並藉由推動「台歐連結獎學金」計畫，鼓勵我國與歐洲國家大學建立學術合作與交流。

他說，美國拜登政府上任以來，已多次重申恪守《臺灣關係法》及「六項保證」，除持續向中國表達對台挑釁行為的嚴正關切外，並積極聯合盟友表達對台海和平穩定的重視。同時，美國也延續對台軍售常態化政策，展現美國對台灣防衛能力的高度關注。

吳釗燮強調，我國將持續強化國防實力，並加強與美國、歐盟成員等理念相近國家的安全交流與合作，促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

外交部表示，希臘「焦點報」於1876年創辦，為希臘最早發行及最權威的日報，讀者多為歐美政丶學界知識分子，深具輿論影響力。