目前外界都在關心立委蔣萬安何時宣布參選台北市長，他卻說這次要打團體戰，等基層里長、議員都準備好才會宣布，導致他現在發言、做事都綁手綁腳，支持者也擔心氣勢出不來，甚至酸他這種表現簡直是「軟男」。

以新人之姿參選台北市議員的詹為元認為，蔣萬安也不用急著現在宣布，等到初選結束要提名的時候，蔣萬安就是「唯一母雞」，那個時機點剛剛好，畢竟現在初選階段幫誰站台都不太對，怕厚此薄彼。目前民進黨也還沒確定參選人，呼聲最高的黃珊珊都尚未宣布，蔣萬安如果這時候宣布，反而會成為目前唯一的台北市長候選人，更容易變成箭靶，一舉一動被放大檢視。

詹為元提到，綠營這段時間見縫插針、酸蔣萬安是軟男，輿論一旦形成確實會對接下來選情產生影響，蔣萬安必須努力扭轉刻板印象，例如在議題上用更強烈的方式凸顯強悍度，先前和行政院長蘇貞昌的口水戰，某種程度上也是在展現給藍營選民看，自己並非軟弱、不表態的人。

同樣以新人身分參選的柳采葳表示，等到初選結束正式提名才需要「母雞」帶領，現階段蔣萬安宣布參選與否，對新人來說都一樣，雖然現在國民黨、民進黨都尚未宣布，但誰會出來選大家心裡已經有個底了，所以「氣勢」和宣布不宣布沒關係，與參選人的作風比較相關，確實不少基層希望蔣萬安能再強硬一點。

柳采葳說，據傳蔣萬安團隊5月底會有動作，而她後天要登記參選，等程序跑完也差不多4月底，對新人來說並沒有等太久，這個月反而是給大家前置作業的時間，所以等到議員初選結束，蔣萬安再來宣布參選時間點更恰當。