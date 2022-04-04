上海疫情高燒不退，也延燒到鄰近有小台灣之稱的昆山。昆山是長三角地區台資高科技企業重鎮，自4月2日至6日實施全城封控，嚴禁外來人員和車輛進出。雖然有資深台商表示，由於適逢清明連假，工廠也跟著放假，目前尚無台資企業受到影響。但有台幹接受本報記者訪問時表示，除了定期維修或是沒有訂單，不然工廠機器本該全年無休運轉，只是工人輪流休假上班；且昆山就在上海隔壁，加上公司附近的社區有民眾確診，疫情3年以來，首度感覺病毒離自己這麼近。

昆山台幹James表示，昆山下達封控的指示很臨時，4月1日晚上通知，隔天4月2日起實施，沒有休假的台幹，4月2日起居家上班，工廠機器也同時停止運轉，作業員也規定待在宿舍裡不要外出。

James表示，生產企業單位是沒有假日可言的，當一般上班族在放假時，工廠生產線依然持續運作，只是工人輪流分批休假。而這次是連工廠機器都停機，「現在因為停止生產，整個生產計畫勢必要重新安排，可想而知，客人一定會抱怨。現在我們只能使出渾身解術和客戶溝通，希望客戶能理解，我們這是配合政府防疫政策。因為只要稍有不慎，工廠裡一旦有人染疫，政府將直接勒令停產、整改，那才真的令人頭痛。」

James已在昆山工作近10年，並在當地結婚生子。他說，疫情發生3年以來，頭一回看到昆山公佈如此嚴格的防疫措施，「4月2至6日全市實施多輪區域核酸檢測。期間所有企事業單位、公共場所、村、社區等憑24小時內核酸陰性證明或當日核酸採樣記錄出入。」而他的工作城市昆山就在上海隔壁，看著上海每天確診加無症狀感染者成千破萬，「首度感覺病毒離自己這麼近」。

James表示，公司附近社區有人確診，自己同事因為做核酸時，檢測站採十人一管的混篩方式，結果碰到有人陽性反應，「雖然這位同事經過複查沒事、人也很健康，但還是被要求14天集中隔離，外加7天居家隔離。」

James說，這次規定最嚴格之處，就是前所未見的「未參加核酸檢測人員，健康碼將賦予黃碼」，他的女兒剛上小學一年級，以往都沒有被強制規定要檢驗核酸，但這次也被列入強制檢測人群，但小朋友沒有手機，因此女兒的健康碼綁定在媽媽的手機上，如果女兒在清明假期不去做核酸，等於太太的健康碼也會轉黃，到時候外出會寸步難行。