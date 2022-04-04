基隆市長林右昌因未戴口罩接觸確診者被匡列居家隔離，今天進行第三次PCR採檢，結果為陰性，將於4月5日零時起解除隔離。

林右昌24日參加基隆市警局刑事人員餐會，因未戴口罩頒獎給第二分局偵查隊確診隊長，被匡列居家隔離10天，今天進行第三次PCR採檢，結果為陰性。他表示，將持續與團隊舉行防疫視訊會議，全力抗疫。