桃園4日新增本土個案15人，陰轉陽6位包括大潭1例、凡美2例、舞蹈班2例、林口檢疫所1例，外縣市接觸者8例包括基隆3例、新北柔道老師3例、南港高工1例、台中活動史1例，另有疫調中1例，市府也公布31個足跡，集中在桃園區，包括桃園遠百、Costco南崁店、桃園統領威秀影城、錢都涮涮鍋桃園寶山店等。

中央流行疫情指揮中心公告桃園4日新增15例本土、18例境外移入，年齡不足10歲至60多歲，累計確診2340人、居家隔離人數2588人。本土病例（案24471至案24473、案24569至案24573、案24605至案24609、24683案、24684案）。境外移入(案24490、24492、24493、案24495至案24497、案24499、案24525至案24527、案24631、24632、案24704至案24709)。

桃園公布新足跡。(市府提供)