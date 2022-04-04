明星靠著出色外型與才藝，爭取在競爭激烈的演藝圈佔有一席之地，但打開知名度後，地位提升的同時，通常也伴隨相當程度的隱私暴露與困擾，馬來西亞29歲女星「Baby Shima」外型甜美、身材曼妙，最近顯然人紅是非多，有男粉絲心生歹念，私訊她「露鳥照」，Baby Shima不甘受辱，霸氣公開對方私訊截圖，並且肉搜對方地址。

憑著〈Pura-Pura Bujang〉一曲走紅的女星Baby Shima，經常透過IG分享生活點滴與美照，擁有高達140萬追蹤數，而她走紅後，經常收到豬哥騷擾私訊，她近日就在IG公開一張私訊截圖，對方跟她在社群上並不是好友關係，兩人私下並不認識，但對方卻突然傳了一張私密床照來，照片中該男子裸露生殖器，拿香蕉貼圖擋住私密處，讓Baby Shima看了氣炸。

Baby Shima公開色狼的私訊截圖，霸氣嗆他「想要就面對面」，但幾小時後刪文。(翻攝自babyshimaofficial IG)

Baby Shima透露該男子傳訊來的時間點，是齋戒月之前，齋戒月是伊斯蘭教非常重要的傳統節日，身為穆斯林在這期間要保守飲食，此活動為期一個月，從每年的4月1日直到5月1日，穆斯林教徒在那個月的每天日升到日落這段時間，禁止任何飲食，連水都不能喝，當然也得保守言行，以追求身心靈的純淨。

Baby Shima透露，該男子在敏感時期傳來這樣讓人不舒服的訊息，她不甘心受到這等污辱，決定反擊，因此po文公告之，並表示她不清楚對方確切的所在地點，「那天是在柔佛，現在在登嘉樓，有人認識他嗎？」，希望認識這名色狼的人，可以提供他的地址，Baby Shima更霸氣嗆聲：「如果你真得很想要，就讓我們面對面！」，表明不想在收到這種不舒服的騷擾訊息，但貼出這則文章數小時後，她刪除了貼文，Baby Shima也沒再做出其他回應。