【愛傳媒兒童與閱讀專欄】近來，常常看到教育領域人士，轉載一篇教師在課堂上操作的媒體識讀課程，課程主題為近期媒體熱議，美國奧斯卡頒獎典禮上，威爾史密斯打人事件。

教師相當有技巧地將事件重要議題分割，並從摘自媒體的多重角度訊息，一一對孩子提問，孩子接收到不同的訊息，反映不同，在各種題問的舉手表決時，顯示了國小高年級孩子被媒體訊息操弄的例子。老師並建議孩子要有獨立思考、查證、判斷的能力。

轉寄的標題，筆者見到的是「很棒的社會課引導思考」。

大人迷思

筆者想要提出的是，第一，老師課程中，一個個單向的提問與孩子的舉手表決，能叫做引導孩子「思考」嗎﹖或是教師的自言自語﹖第二，教師的提問忽略了孩子觀點，並預設孩子被媒體誤導的結果，因此我們見不到，是否有從頭到尾未舉手的孩子，或者過程中未舉手的孩子的想法，而被文章引導，以提問大人的觀點思考。過程中，在教室現場的孩子，其實在「思考」中，並不存在。

兒童學/兒童哲學的訓練，或許有機會讓大人的迷思被點開，轉而關注孩子。

提問與討論

筆者近期閱讀台灣推動兒童哲學教父，楊茂秀教授等人著作，《討論文化-以練習的藝術為沃土，播種思考實驗的種子》(毛毛蟲兒童哲學基金會出版)，這本書即將在五月份與教授對談使用，為生命教育中心為教師們設計的兒童哲學課程。書籍中提到提問是探索的關鍵，

「不要以為…問與答就一定有助於公民素養的提升。傳統的教學中，問答往往成了洗腦的工具。因為由權威設計提出的問題，往往設定好答案。這種問答我們稱之為竹節式的線性思考，…。兒童哲學的設計中有「問問」的活動。「問問」的活動，參與談話者的問與答，全部都要用問句，不能使用肯定句、否定句、驚嘆句。(詳見IAPC教材中的《靈靈教師手冊》)」(頁21)。

回到教師引導媒體識讀上，是否有學生，從頭到尾都沒有回應老師的「媒體識讀」提問﹖老師沒有關注少數學生想法，是否老師達到設定教育目的即下結論，也就是，老師提問其實有預設立場﹖老師是否成為已設定答案的權威人士﹖這兩堂課算是「討論」課嗎﹖

小結

兒童提問與討論的思考課程，需要放掉大人中心，看到孩子立場或者不預設立場，才可能接收到孩子的訊息。但是要達到以上目標，破除自身迷思，何其困難﹖或許這也是兒童學/兒童哲學迷人之處，提醒大人和孩子對話的謹慎之處。也就是說，或許借助老師的媒體識讀課程，除了威爾史密斯事件外，還可以深入探索「兒童提問、討論與思考」的後設思考。

參考資料:

《討論文化-以練習的藝術為沃土，播種思考實驗的種子》，毛毛蟲兒童哲學基金會出版。

圖像出處：黃愛真拍攝

作者為台東大學兒童文學所博士、教育部閱讀推手

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