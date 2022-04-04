高雄市左營區重愛路上熱炒店4日凌晨0時許上演全武行，兩桌的客人因為一言不和，互嗆後劉姓男子隨手拿起酒瓶砸向林姓男子，導致林男頭部流血。警方獲報到場，將13名相關人士帶回調查，詢後將動手的5人依傷害現行犯移送橋頭地檢署偵辦。
左營警方調查，衝突的起因是39歲劉男等人覺得隔壁桌的29歲林男等人講話太大聲，在雙方目光接觸下，林男以為對方不懷好意，於是說：「看三小？」接著雙方互嗆與拉扯，劉男隨手拿起酒瓶砸向林男，導致林男頭部受傷。消防局人員將傷者送往榮總就醫，無生命危險。
現場除劉男、林男之外，另有3人加入徒手互毆，分別是另一名37歲劉男幫助同姓的友人，以及幫助林男的32歲張男與27歲胡男。警方獲報出動快打部隊，將傷者送醫，並將現場的13人帶回調查。
動手的雙方被帶回派出所後，在情緒緩和下，都覺得當時火氣太大了，一言不合導致動手。由於有一人受傷，雙方未來將朝和解方向邁進。警方詢後，將動手的5人依傷害現行犯移送橋頭地檢署偵辦。
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