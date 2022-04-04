以日本首相特使身分訪問波蘭的日本外務大臣林芳正，預計在日本時間今天下午與當地政要會晤後，搭乘日本政府專機返回日本，目前已知會有約20名有意赴日的烏克蘭難民同機。

日本TBS電視台報導，林芳正下午將與波蘭總統等政要會晤後返回日本。林芳正昨天曾說正就返日時讓有意赴日烏克蘭難民同機一事進行最後協調；相關人士透露，目前已知約有20名難民會搭上日本政府專機。

日本政府專機預計日本時間5日上午，返抵東京羽田機場。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110404