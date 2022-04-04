日外相訪波蘭 日媒：約20烏克蘭難民將同機赴日 14:432022/04/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以日本首相特使身分訪問波蘭的日本外務大臣林芳正，預計在日本時間今天下午與當地政要會晤後，搭乘日本政府專機返回日本，目前已知會有約20名有意赴日的烏克蘭難民同機。 日本TBS電視台報導，林芳正下午將與波蘭總統等政要會晤後返回日本。林芳正昨天曾說正就返日時讓有意赴日烏克蘭難民同機一事進行最後協調；相關人士透露，目前已知約有20名難民會搭上日本政府專機。 日本政府專機預計日本時間5日上午，返抵東京羽田機場。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110404 鞏固烏東控制權 普丁下達5月9日勝利日 日外相抵波蘭 協調同機載回烏難民 #難民 #波蘭 #20 #烏克蘭 #同機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逾300平民遭屠震撼國際 烏克蘭布查鎮現況一次看 13:432022/04/04 國際 陸方駁英媒稱網攻烏克蘭 一派胡言、不足為信 10:412022/04/04 兩岸 烏克蘭女性遭輪暴 俄軍走了一堆人報案 烏軍也爆伸手 11:142022/04/04 國際 F-22被大砍一刀 專家曝驚人後果：戰場上剩不到30架 11:302022/04/04 軍事 俄邊談邊打 烏克蘭控大屠殺平民國際憤慨要制裁 23:552022/04/03 國際 俄羅斯涉嫌殺害烏克蘭平民 美考慮加重制裁 08:572022/04/04 國際 匈牙利國會大選 總理奧班拚4度連任 04:102022/04/04 話題觀察 指控德國多年無視普丁作為 波蘭：如今看到後果 15:252022/04/03 國際 社評／北京布局俄烏戰後世界新秩序 04:102022/04/04 焦點新聞 波蘭寧靜邊城動起來 向烏克蘭難民潮伸援手 10:442022/04/03 國際 厄瓜多又發生監獄暴動 至少20死 14:442022/04/04 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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