西班牙名將「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）已經35歲，到了應該要有年輕選手接棒的時候，而年僅18歲的阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）儼然是新生代「無敵艦隊」的希望，他在邁阿密大師賽一路闖進到男單決賽，並以7比5、6比4擊敗挪威魯德（Casper Ruud），成為邁阿密大師賽37年賽史以來，第一位西班牙籍冠軍，也是繼喬柯維奇（Novak Djokovic）19歲那年封王之後，最年輕的邁阿密大師賽男單冠軍。

這是阿卡瑞茲生涯首度打進ATP千分大師賽等級賽事的單打決賽，在場上他克服緊張心情穩定發揮，反而是賽後驚喜接到西班牙國王菲利浦六世的來電才讓他緊張萬分，他笑著說：「能接到西班牙國王致電是在太不可思議了，講電話甚至比比賽還緊張。從國王那邊收下對於自己每天努力、獲得勝利的祝福、恭賀感覺很棒，你永遠不會想到國王會打電話給你，太神奇了。」

阿卡瑞茲也將自己的成功，歸功於教練費雷洛（Juan Carlos Ferrero）給他一些有智慧的建議，「教練告訴我每個人都知道這是我第一次打千分大師賽決賽，但我可以把這場比賽視為賽事第一場，就像準決賽那樣好好控制好緊張情緒，打出自己的內容、不要去想這是冠軍賽，就像我過去每場比賽那樣，展現強大的心理素質。」

曾是職業男網單打世界第1的費雷洛，不只指導阿卡瑞茲，也給這位同胞後輩一個驚喜，費雷洛因為父親過世，並未陪著阿卡瑞茲到邁阿密比賽，不過他在決賽之前趕到現場，讓阿卡瑞茲比賽心情更加穩定。