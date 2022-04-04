安孝燮（右）和金裕貞在劇中上演湖畔唯美吻戲。（八大提供）

當紅韓劇炸子雞「社長」安孝燮，在八大戲劇台11日將全台首播奇幻古裝劇《紅天機》，與「史劇女神」金裕貞有段糾葛的命定緣份，兩人首次合作為戲獻出浪漫吻戲，CP好感度吸睛，也一舉奪得SBS去年2021戲劇大賞「最佳情侶獎」殊榮。

當時安孝燮及金裕貞台上領獎，頒獎人恰巧為金世正，意外讓戲劇作品的「前後任女友」同台形成有趣畫面，主持人立刻以「落水救誰」考驗安孝燮，他幽默回應：「我會在遠處替兩位女生喊加油！」安笑翻現場來賓。

《紅天機》男女主角分別為近期以話題韓劇《社內相親》成為人氣男神的安孝燮，與演出多部膾炙人口古裝劇女神金裕貞首度合作，《紅天機》由《來自星星的你》導演張太侑執導，加上劇本改編自有「小說天后」之稱的延銀闕作品，堅強主創團隊，倍受劇迷矚目及期待。

金裕貞因《紅天機》人物設定為天才女畫師，為貼近角色，拍攝前金裕貞接受美術老師的專業指導，在學習過程中，竟驚喜發現自己和角色「紅天機」一樣有繪畫天賦。從劇組記錄的幕後花絮影片裡，老師示範畫法技巧，金裕貞一點就通馬上抓到訣竅，不論雞、鴨還是挑戰小鳥畫，雖是初體驗卻都畫得非常傳神，老師直誇是「不朽名作」。聽到讚美聲不絕於耳，金裕貞都覺得害羞，她笑說：「看來我畫鳥類還是不錯的。」

另外，安孝燮與金裕貞在《紅天機》中上演的第1場吻戲，拍攝過程歷經波折；兩人坐在斜坡草地上接吻，發現比平地困難許多，接著，安孝燮頭戴黑笠帽，寬大的帽簷要找好角度切入靠近，才不會打到金裕貞的臉，最後幾經多次排練，終於順利完成這場湖畔邊的唯美吻戲。