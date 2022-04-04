彰化縣衛生局表示，確診足跡都已經完成清消，確診者CT值30以上，傳染風險相對低，呼籲民眾不用過度緊張。(衛生局提供／吳建輝彰化傳真)

而縣府今天公布足跡以後，阿章控肉飯還是有開門的動作，對此衛生局長表示，確診者為北部民眾到彰化玩，因為CT值30以上所以傳染風險相對低，因此清消後就沒有要求業者進行停業的動作。(吳建輝攝)

清明連假第3天，國內疫情持續爆發，中央流行疫情指揮中心４日公布新增133例本土個案，彰化再度「嘉玲」，不過仍有外縣市確診者足跡，包括彰化市知名的阿章控肉飯，以及皇品牛肉麵中正店，彰化縣衛生局表示，確診足跡都已經完成清消，確診者CT值30以上，傳染風險相對低，呼籲民眾不用過度緊張。

彰化縣４月４日防疫說明，連續第３天「嘉玲」，也公布了最新的疫調足跡，包括4月2日下午3點10分到3點45分，有確診者到過彰化市中正路上的黃品牛肉麵，同日下7點20到7點45分的阿章控肉飯，衛生局表示，今天公布，呼籲民眾若有重疊足跡且有症狀，應立即就醫。

而縣府今天公布足跡以後，阿章控肉飯還是有開門的動作，對此衛生局長表示，確診者為北部民眾到彰化玩，因為CT值30以上所以傳染風險相對低，因此清消後就沒有要求業者進行停業的動作，也沒有匡列居家隔離，公布足跡是希望若有民眾足跡重疊產生症狀的話，應提高警覺盡速就醫。

王惠美表示，４日再度「嘉玲」但仍不可鬆懈，彰化近5日核酸檢測陽性率為0.10％，核酸檢測累計陽性率為0.09％，完成核酸檢測人數為31萬6075人，居家抗原快篩人數1萬1150人，居家抗原快篩累計陽性率0.01％，居家隔離中人數207人，累計居家隔離人數3895人，平均每位確診者居家隔離人數14人。

衛生局也提醒，呼籲民眾若有與外縣市確診足跡重疊，應該做好自我健康監測，也提醒鄉親清明連假返鄉人潮、遊客眾多，應該做好相關防疫作為，緊戴口罩，保持社交距離，並且做好實聯制。