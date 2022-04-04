台日桌球名人江宏傑和福原愛，於2016年正式結為夫妻，卻在攜手邁入第5年之際，被周刊爆出婚姻亮起紅燈，原本羨煞眾人的美滿婚姻，頓時間謠言滿天飛舞；緊接著日媒大肆報導起，福原愛出軌橫濱男，引起議論，最終兩人在去年(2021)的7月宣布離婚，留下尚且年幼的一子一女，令人不勝唏噓。近日已離婚的江宏傑，曬出3歲寶貝兒子生日照，似乎已走出婚變風波，在鏡頭前露出帥氣笑容，模樣相當幸福。

江宏傑一家人幸福合影停留在去年1月1日。(圖／江宏傑 IG)

相比之下，福原愛宣布離婚後風波不斷，人氣崩盤的她，在日本成立的公司已悄悄關閉，與橫濱男前妻似乎有些舊帳要算，還傳出雙方恐怕會鬧上法庭一說，各種情感糾葛頻頻登上媒體版面，至今她也已逾1年未與一雙兒女見面。原先一度盛傳福原愛，去年會在兒子生日當天前往探望，依舊未能拍張幸福合影，江宏傑的IG上最後一張四人家庭照，已停留在離婚前的2021年1月1日。

江宏傑替寶貝兒子慶生。(圖／江宏傑 IG)

近日江宏傑兒子Kou迎來3歲生日，張著兩顆大大的眼睛，還有肥嘟嘟的小臉，像極了親媽福原愛的五官神韻，雖然身邊已經沒有福原愛媽媽照顧，但江宏傑依舊花心思，替小孩布置可愛的冰淇淋蛋糕，造型還是《冰雪奇緣》中的雪寶，跟女兒相處也相當愉快，女兒Aila把愛紗公主皇冠和掛飾，掛在了江宏傑的身上去，把爸爸扮成了公主，雖然少了福原愛，看上去依舊是相當幸福。

福原愛女兒Aila，愛紗公主的皇冠掛飾，擺到江宏傑身上去。(圖／江宏傑 IG)

蔡尚樺IG限時動態發出與江宏傑一家合照，留言：「最好最愛小孩的小傑把拔，超用心為KOU辦了3歲生日派對。」最後也祝福「最善良單純的江家大小永遠幸福，我們隨時都能來當陪玩哥哥姊姊喔」！