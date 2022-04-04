國道小貨車360度翻轉 這一「帶」保你命

國道公路警察臉書粉絲專頁公布2019年車禍影片，一輛小貨車行經國道1號北向29公里，遭撞後在空中360度翻轉，所幸駕駛有繫上安全帶，僅頭部受傷無生命危險。清明連假期間，國道公路警察持續呼籲，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，它在危急時是救命的工具。

國道公路警察臉書粉絲專頁公布2019年車禍影片，該車禍發生於國道1號北向29公里三重路段，31歲蔡姓男子駕車疑似變換車道不當，從後方碰撞中內車道由39歲的蔡男所駕駛的小貨車，蔡男小貨車被撞擊後車輛在空中360度翻轉、翻滾數圈著地。

蔡男所幸有繫上安全帶，在翻滾的過程中，沒有被拋出車外，幸運保住性命，送醫後頭部縫了6針無大礙，2車駕駛人經警方施以酒測，未有酒精濃度反應，肇事原因待釐清。

國道公路警察持續呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，避免超速及任意變換車道等，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。