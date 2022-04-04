現代人工作壓力大、生活步調緊湊，加上飲食習慣，腸胃問題是不少人的共同毛病，腸躁症也是其中之一，尤其是一下便秘、一下腹瀉，讓人十分困擾。對此，營養師表示，飲食方面有8種食物要少吃，才能免受腸躁症之苦。

營養師程涵宇PO文指出，台灣平均每5人就有1人有腸躁症的困擾，而且90％在50歲之前發病，發生原因主要跟飲食、腸道細菌的變化，以及壓力和睡眠不足有關，常見症狀包含肚子痛、腹瀉、便秘、脹氣等。

【腸躁症常見症狀】

▍肚子痛：通常發生在下腹部或整個腹部，排便後疼痛通常會減輕。

▍腹瀉：1／3腸躁症的人有這個症狀，糞便也可能含有黏液。

▍便秘：腸躁症一半的人有這個症狀，也經常有排便不完全、排不乾淨的感覺。

▍腹瀉＋便秘：大約20％的腸躁症患者會出現混合或交替的便秘和腹瀉。

▍脹氣：腹脹是腸躁症最煩人的症狀之一。

▍食物不耐：包括產氣食物、乳糖和麩質。

▍疲勞：超過一半的腸躁症患者表示覺得疲勞。

▍失眠：睡不好、失眠其實也跟腸躁症有關係！與沒有腸躁症的人相比，患有腸躁症的人更疲勞，睡眠也更少。疲勞和睡眠質量差也與更嚴重的胃腸道症狀有關。

▍焦慮憂鬱：焦慮、憂鬱和消化道腸躁症的症狀互相惡性循環。

程涵宇指出，腸躁症患者應避免8種食物，包括咖啡因、啤酒、含糖飲料、蘋果、甜味劑、青花菜、麵包、豆類。

如果認為自己有腸躁症，程涵宇建議，應該先尋求腸胃專科醫師判斷，除此之外，盡量避免上述8種食物，並且適當緩解壓力、多運動、多喝水，都能有所幫助；益生菌補充劑也能減輕症狀。另外也可透過詳細記錄引起腹部不適的飲食，找出造成腸躁症的原因。