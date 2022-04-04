Selina透露因為疫情，開拍日期延到鬼月才開拍。（好看娛樂提供）

楊繡惠笑虧Selina是不是因為錢很多才接拍。（好看娛樂提供）

《綜藝大熱門》全新企劃「民俗跳進來」邀請到在鬼片《頭七》飾演單親媽媽的Selina（任家萱）參賽，害怕看鬼片的她透露第一次拍電影，就是極具挑戰性的鬼片，「我覺得我自己蠻有種的，居然敢接受這個邀約」，沒想到楊繡惠竟在一旁吐槽「因為錢很多吧？是不是？」超直白的問題令全場笑翻。

Selina透露第一次拍攝電影就極具挑戰性，除了導演希望她跳脫「Selina」的框架外，開拍日期竟然就正好在農曆7月，「原訂在去年5月要開拍，因為疫情順延至農曆7月，剛好變成鬼月開拍，在一個老宅裡，整個氛圍就很可怕，所以拍的時候身心壓力都很大。」

在「民俗跳進來」問答題環節中，最近買房子的艾融一聽到問題「按照搬家的習俗，優先搬進家中的『開門7寶』是哪7寶」時，立刻搶答「柴、米、油、鹽、醬、醋、茶」搶下一分，沒想到吳宗憲突然加碼問，「那關門5件事是什麼？」馬力歐秒回錯誤答案「沖、脫、泡、蓋、送」，被逼急的馬力歐最後連續爆出「18禁回答」，最後，吳宗憲公布正確答案「吃、喝、拉、撒、睡」，讓一旁笑翻Lulu忍不住虧「剛剛逼急了，馬哥把所有A片內容都講出來。」更多精彩內容請鎖定每周二至周五晚間9點於三立都會台播出。