其中1人是金防部現役軍人，臉部骨折傷勢嚴重，將評估安排軍機後送台灣。（警方提供）

警方現場疏導交通，通報消防隊將2名傷者送醫。（警方提供）

警方現場疏導交通，通報消防隊將2名傷者送醫。（警方提供）

金門金湖鎮太湖路段今天上午發生2部機車擦撞 ，造成2名騎士倒地受傷的交通事故，其中1人是金防部現役軍人，臉部骨折傷勢嚴重，將評估安排軍機後送台灣。警方初步研判是前車轉彎疑未打方向燈，導致後車來不及反應，確切原因仍有待進一步釐清。

警方說明，今天上午10時42分左右，陳姓婦人騎乘1部普通重型機車由金湖鎮太湖路1段往植物園方向行駛，在塔后353號前欲轉彎進入巷口，後方適有1部由王姓軍人騎乘，也是由太湖路1段往植物園方向行駛， 至該路口2車發生擦撞，2人均倒地受傷送醫治療。

其中，王姓軍人臉部骨折傷勢嚴重，醫院初步診療後已評估後送台灣。警方初步檢驗陳姓婦人酒測值為0，王姓軍人因傷勢較重已由金門醫院抽血檢驗中，有關肇事責任警方目前尚在查證中。

金湖分局提醒民眾，行車接近路口時除應注意交通號誌外，還應對可能的2種情況提高警覺，即預測同向車是否右轉？以及對向車是否左轉？但不可僅依據其方向燈來判斷。換句話說，沒打左、右轉方向燈，不代表它不會右轉或左轉，應從觀察其速度或路線來輔助判斷才對，也只有做好「防禦駕駛」，才能讓自己獲得更多保護。