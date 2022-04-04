黃梓赫是呂婕菲的粉絲，因而被凃惠源相中走星途。（聲達科技音樂有限公司提供)

音樂人凃惠源推出潛力新人黃梓赫（David），但他卻自爆這是他簽過「唱功最不優」的歌手，原來黃梓赫是凃師母呂婕菲（Shiny）的粉絲，只要有開唱每場必到，因而被凃惠源發掘，原本無意走幕前的黃梓赫，是因為涂惠源聽完他和從小到大哥兒們「失散」的故事，有感於真情可貴，特別為他寫下一首〈無猜〉，當場讓黃梓赫痛哭流涕，主動跟凃惠源說：「老師，可以讓我唱這首歌嗎？」凃惠源說：「兄弟，這本來就是寫來送給你的！」就在這樣一段幕後小故事下，黃梓赫以首支單曲〈無猜〉正式出道，凃惠源說：「David的歌喉鐵定不是最有技巧、也不是最能唱的，但肯定是最有感情的！」

黃梓赫有著韓風的外表，但他來自南國菲律賓，從小在馬尼拉長大，目前接掌家中多元化的貿易事業，他因為工作來到台灣，還因驚艷於手搖茶飲品牌「珍煮丹」的風味，特別談下菲律律獨家代理權，將「珍煮丹」引進馬尼拉，在當地造成轟動。新冠疫情之下，喜愛台灣的他索性就不離開了，他因為觀賞呂婕菲的爵士演出，迷上她的表演魅力，也因此和凃惠源老師一家人漸漸熟悉了起來，身邊友人每次看到David出現，就會問凃老師：「你簽的新人嗎？」凃惠源被問到很煩，有天乾脆直接問黃梓赫：「你真的不是藝人嗎？想不想當歌手？」

黃梓赫曾對凃惠源提及一段遺憾的故事，說到從小到大最好的朋友，因一段誤會而雙方不再往來，他自認過了兩年才釋懷，在過年時主動打電話拜年，卻訝然發現麻吉的手機已成空號，四處打聽也沒有他的消息，就這樣「人間蒸發」，黃梓赫表示始終在心底為兄弟留了一個位置，而在聽到凃惠源為他故事寫下的〈無猜〉後，「我整個忍不住的情緒爆發，居然哭得唏哩嘩啦的。」主動向凃老師表示想親自詮釋這首歌。