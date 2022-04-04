港星機場PCR濺血 陳時中說重話「台灣有台灣的法律」

香港演員王喜入境台灣採檢，自曝被捅到流血，怒指護理人員「推頭」導致鼻腔濺血，且事後還落跑。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中鄭重回應，「來者是客，任何不舒服我們都表達歉意」；但陳強調，「台灣有台灣的法律」，採檢場所視同醫療機構，不允許對醫護人員有行為或語言暴力。

王喜作PCR濺血引起網友熱議，他甚至一度槓上指揮中心發言人莊人祥，怒PO莊的黑白照。但王今天上午悄悄把照片刪除，同時發文向莊道歉，卻又打錯莊的名字，引發一連串爭議。莊人祥大方回應，「打錯名字應是無心之過，本人接受道歉，也祝他早日康復」。

對於王喜反映落地採檢不適，陳時中說，來者是客，任何不舒服我們都表達歉意，但落地採檢是防疫政策，每一個人都需要配合，機場採檢從1月11日起至今做了7萬多人，抓出2800多名確診者，對邊境防疫和社區保全極具意義。

陳時中強調，醫護人員、採檢人員都非常辛苦，隨時待命，感染風險也高，他對醫護及採檢人員表達最大謝意。陳話鋒一轉，指採檢場域視同醫療機構，台灣法律絕不允許對醫護人員有行為或語言暴力，「來者是客，盡量做到賓至如歸，但台灣有台灣的法律」。

不少民眾質疑，為何落地採檢非得用鼻咽採檢，而不能改用深喉唾液採檢？陳時中解釋，因深喉唾液需要4、5小時，鼻咽採檢大概20分鐘就有結果，主要是儀器上的限制。