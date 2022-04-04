新竹市4日新增2名確診個案，市府緊急在兩案相關足跡場所清消。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市4日新增2名確診個案案24474與案24610，其中案24474（男）與新北市確診個案23508於3月29日足跡重疊，他因警覺而自行快篩、結果陽性，就醫後PCR陽性確診；案24610（女）則因接觸桃園市確診個案24605而被匡列，經PCR陽性確診，兩案共匡列90人居家隔離採檢。

市衛生局長吳欣席指出，案24474為50多歲男性，3月29日與新北確診案23508 在旭陽高爾夫球場足跡重疊，他無症狀，但出於擔心曾在4月1日自行快篩，當時結果為陰性，近日為了參加聚會而2次快篩呈陽性，通報衛生局後，經PCR採檢陽性確診，該案目前於醫院治療中，全案也匡列同住家人3人、同事58人、公共場所24人，共85人PCR採檢及居家隔離。

案24610則是30多歲女性，她的前夫與小兒子均為桃園市個案24364與案24605，為新北三峽柔道教練群聚案延伸家庭染疫案。媽媽案24610因接觸確診的小兒子，後PCR陽性確診。全案匡列竹市同住家人2人、公共場所3人，共5人PCR採檢及居家隔離。

市府也公布兩確診個案足跡，兩人在3月30日至4月2日去過包括懷恩堂掃墓、特力屋、超商等。