口腔是人體重要的器官，更是消化道系統的起點，不健康的口腔狀況，除了影響咀嚼功能，還可能引發多種疾病，像是罹患牙周病將更容易罹癌，重度牙周病則會增加罹患心臟病的風險，無法咀嚼也將提高失智症風險。對此，營養師陳嫚羚分享了6項護齒妙招，讓大家都能做好牙齒保健，漂亮又健康。

陳嫚羚在臉書粉專發文，根據衛生福利部國民健康署統計，台灣成人的牙周病盛行率高達80.48%、蛀牙率高達87.99%，且研究指出，若是罹患牙周病，將會提高14%致癌風險，重度牙周病則會提高4.5倍的心臟病風險；此外，65歲年長者近75%有缺牙問題，雖然大部分人有戴假牙，但可能因為戴起來不舒服而影響進食，造成營養不良、免疫力下降等問題，而且研究發現，無法咀嚼將提高1.9倍失智症風險。

口腔狀態對健康影響相當大，因此陳嫚羚列出6項護齒妙招：

●避免含糖食物

糖在口中容易被細菌轉化為酸性物質，傷害琺瑯質；而碳酸飲料的碳酸也會加重酸腐蝕，造成琺瑯質損傷，建議最好避免含糖飲料、碳酸飲料、甜點、糖果等精緻糖食物。

●減少加工食品

加工食品口感質地較為柔軟，大幅減少咀嚼時間與次數，不利於唾液分泌以及對腦部的刺激，再加上營養素大多會在加工過程中流失，長期而言對牙口會有負面影響。

●每天2份乳製品

鈣為牙齒主要成分，能維持牙齒健康，根據美國研究發現，缺乏鈣質容易罹患牙周病，尤其女性將提高1.5倍罹病率；建議每天早晚各補充一份乳製品。

●多吃蔬菜、水果、堅果、全穀雜糧

原型天然食物中的膳食纖維，能增加咀嚼次數，幫助唾液分泌，粗纖維也有助於清潔牙齒，而綠葉蔬菜中的維生素K，會將鈣帶入牙齒中進行建構，水果中的維生素C則能維持牙齦健康。

●咀嚼無糖口香糖

咀嚼口香糖能增加唾液分泌，唾液能滋潤口腔並沖刷掉髒汙，也具有抗菌作用，以及幫助黏膜修復，此外還能增加8~28%大腦血流量，並提高腦神經刺激，預防失智症。

●補充益生菌、Omega3

牙周病是牙齒因細菌感染，造成周圍組織發炎的狀態，益生菌有助於維持全身免疫力，減少口中微生物經血液帶來的危害，Omega-3脂肪酸則有助於降低發炎反應。

最後陳嫚羚也提醒大家，除了上述6項以外，要做好口腔保健還需要每半年到一年洗一次牙、檢查牙齒，平時除了牙刷外，還要用牙線、牙間刷清潔牙齒，舌頭也需要刷洗，以清除舌苔，若是有缺牙問題，就要盡早找牙醫檢查、修復。