雲林縣斗六市膨鼠森林公園啟用，尋找膨鼠蹤跡寓教於樂。（張朝欣攝）

雲林縣斗六市膨鼠森林公園配合兒童節慶祝活動，4日正式啟用，並舉行模範兒童表揚，園內各種遊樂設施吸引上千名民眾參與，家長表示公園因有大量膨鼠出沒而得名，不少人帶著孩子尋找膨鼠蹤跡，進行1趟寓教於樂的生態休閒之旅。

膨鼠森林公園啟用儀式由雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵等人共同主持，公園以俗稱膨鼠的松鼠為主題，興建膨鼠戲水池、膨鼠遊戲草原、橡果體健山丘等遊樂設施，4日天氣晴朗炎熱，許多小朋友在戲水池開心玩耍，度過1個歡樂的兒童節。

張麗善表示，膨鼠森林公園是由環保公園與運動公園改建而成，園內花木茂盛，形成1個生態豐富的場域，吸引許多鳥類與赤腹松鼠棲息，經常可見松鼠在樹上奔跑、覓食，民眾除了來此運動休憩，也可近距離觀察松鼠生態，非常適合親子同遊。

公園管理員說明，赤腹松鼠為齧齒哺乳動物，體長約18至21公分，特色是膨鬆的尾巴，可長達24公分左右，習慣以樹洞作為巢穴，秋天橡果盛產期會到處藏糧，一般都是單獨行動，有時會互相追逐嬉戲，相當可愛。

管理員提到，園內松鼠已適應此地環境，並不怕人，但呼籲民眾不要餵食牠們，因為一旦習慣被餵食，將會失去覓食求生本能，且松鼠若吃了過多的人類高油鹽食物，會導致壽命變短、影響繁衍，不利整體生態的永續發展。

1名帶著孩子來參加活動的媽媽指出，膨鼠森林公園有許多全新的遊樂設施，非常乾淨且安全，讓她很放心孩子四處奔跑，戲水區更是孩子最愛的樂園，今年夏天會常帶孩子來戲水「清涼一夏」。