夏天電費通常比冬天電費高，但一名女網友表示，她的房子已經住了30幾年，電費帳單從來沒超過3000元，沒想到最近一期的電費竟然飆破4000元，讓她越想越不對勁，好奇哪裡出問題，貼文引起熱議，許多人猜測原因，覺得可能是電器老化、抄錯電錶或是因為疫情大多待在家裡。

網友收到當期電費帳單竟高達4000元，她表示以前電費都不超過3000元。(圖／翻攝自臉書社團爆怨公社)

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示她住30幾年的房子每期電費從來不會超過3000元，這期電費居然要4000多元，讓她很納悶，打給電力公司詢問得到的回應說今年冬天比較冷，開暖爐或使用電熱水器等會比較吃電。

原PO說，家裡用的是瓦斯熱水器，前兩年冬天常同時使用1台除溼機、2台暖爐，但今年只開1台暖爐而已，電費反而變高，讓她相當不解，不知哪裡出問題。

貼文引起熱烈討論，還釣出一堆苦主也喊電費變貴，紛紛猜測原因「可能台電這次跳電的維修費，全國一起分攤了」、「或許是電暖器老了，吃電較兇」、「搞不好是抄電錶的抄錯，檢查一下吧」、「很多人因為疫情在家，或是減少出門，結果增加用電，卻沒有發現」、「為啥大家都一起貴？有什麼陰謀正在發生？」