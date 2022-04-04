大陸新冠肺炎疫情升溫，除了吉林、上海兩地主要疫情區之外，北京、江蘇、遼寧等地也都有確診個案。值得注意的是，北京朝陽區新增的5名感染者，均為專營韓國服裝的店員和同居者；遼寧大連、江蘇常熟近日報告的感染者，也都在相關的韓國進口服裝包裝袋內表面或衣物檢出核酸陽性。由此可見，患者不排除因接觸進口物品感染的可能。

其中遼寧大連市通報，4月1日新增的一宗陽性感染者基因序列為 Omicron BA.2 進化分支，與本輪疫情和既往本土及境外輸入病毒毒株不同源。該名感染者為經營韓國進口服裝商店的店員，店內的韓國進口服裝、包裝袋內表面均檢測出新冠病毒核酸單基因陽性。

據香港01引述江蘇常熟市通報3月28日報告的一宗確診病例，也顯示經反覆流調和檢測，患者住處衣櫃內4份網購韓國衛衣檢出陽性，其他環境、密接、次密接和一般接觸者多次核酸檢測結果均為陰性。結合國內韓國進口服裝相關病例，經綜合分析本例疫情與網購韓國服裝有關。