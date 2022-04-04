Kimberley演唱會嘉賓邀請到閨密Julia吳卓源站台。（Legacy提供)

Kimberley睽違7年舉辦專場，連兩晚於台北、台中Legacy開唱。（Legacy提供)

Kimberley陳芳語睽違7年舉辦專場，連兩晚（4／3、4／4）於台北、台中Legacy「都市女聲」舞台開唱。Kimberley穿著黑色露肚辣裝登場，接連演唱〈9 Million〉、〈Kow Tow〉、〈4am calls〉，除了帥氣秀rap，還邊唱邊跳飆高音，證明實力！看見台下滿滿的觀眾，Kimberley興奮高喊：「很久沒有站在自己的舞台，太爽了！」

演唱會嘉賓邀請到Kimberley的閨密Julia吳卓源，Julia一上台馬上獻上愛的抱抱。許久未合體的兩人合唱了Julia的成名曲〈你是不是有點動心〉以及見證姊妹情的〈你在身邊〉，她們回憶起剛出道時常常幫忙彼此唱demo，Kimberley想到當年在外面辛苦跑校園，收工回去時發現Julia已經幫忙唱完所有demo和音，對Julia有滿滿感謝。Kimberley所屬的音樂廠牌ChynaHouse華風數位主理人Tower也演出精彩的吉他SOLO，表達對Kimberley的支持。

演唱會下半場Kimberley換上閃亮緊身衣、頭戴蝴蝶皇冠，化身女神演唱〈話不好說〉，聊起當年低潮時很多想法在心裡說不出來，收到這首歌覺得相當感動，現在站在舞台上非常開心，希望自己的歌可以溫暖大家的心。Kimberley也想藉這場演唱會跟所有人道謝：「現在的我終於可以做自己！公司不會叫我減肥，謝謝支持我的每個人！」隨後，華風數位創辦人Terry上台送驚喜，感謝她十年來的努力，除了帶來演唱會超大海報，還將圖像製成NFT送給每位到場的歌迷，逼哭一直努力忍住情緒的Kimberley。