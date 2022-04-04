夏宇童與孫協志交往近4年，感情相當穩定，近日她在衛視中文台《一袋女王》中幸福表示「現在得來不易，我很珍惜」，讓主持人曾國城、巴鈺都感受到兩人的幸福氛圍。實際上，夏宇童過去曾有一段孽緣，在交往期間不只遭到對方大小聲，身邊物品更在不知不覺中被對方拿去變賣，讓她最終忍無可忍決定分手。

夏宇童透露有段時間媽媽很喜歡幫她介紹對象，有時候陪媽媽去吃飯就突然變成相親飯局，媽媽為了搓合她與朋友的小孩，多次要她跟男生見面，媽媽更在沒告知下，直接安排相親，「我空窗4、5年，那位男生也很賣力的追了半年，雖然當下沒有戀愛感，但最後還是將就答應交往了」，她也無奈表示沒想到交往後才發現一場災難。

夏宇童指出兩人大概交往一個月熱戀期就結束，男生不只常對她說話大聲，還常面露不耐煩，某次她怕長輩等太久就請男生先去牽車，沒想到男生竟然大聲罵說：「你不要一直唸，很煩耶，催屁啊！」讓夏宇童頓時火大，男生媽媽出面打圓場，說他們家是北方人講話很大聲，要她別介意；沒想到，就連夏宇童的媽媽也幫腔唸她脾氣也沒很好，「人家大聲一下也不會少塊肉」，害得夏宇童只能隱忍下來。

後來，夏宇童發現自己的東西常不見，無意間發現男生拿走她的卡夾、皮帶等物品去變賣，「因為看妳沒在用就幫妳收了，然後能捐就捐、能賣就賣掉」，讓夏宇童氣炸反問「所以你偷我東西？」沒想到對方辯解說不是偷、是在做善事，但賣掉的錢在哪對方也說不出來，兩人最終因此大吵一架直接分手。

事後，媽媽終於站在夏宇童並和那位阿姨決裂，但沒想到那位阿姨還來找夏宇童，要她阻止媽媽在外面四處說兒子是小偷這件事，夏宇童也只能請媽媽封口，跟其他阿姨吃飯談到的時候，還得幫忙說男生的好話來善後，讓夏宇童苦笑說真是孽緣一場。