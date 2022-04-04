多位聯準會（Fed）官員支持積極升息，所幸美國3月採購經理人指數初值優於預期，初領失業金人數降至1969年來新低，支撐美股收紅，但高物價和利率持續打壓消費者信心，且俄烏戰爭加上中東局勢動盪，加劇全球石油供應中斷擔憂，市場避險情緒升溫，資金轉進債市。

富蘭克林證券投顧建議，值此景氣、通膨、利率和資產評價調整之際，建議採取多元分散配置掌握輪動機會，核心部位首選美國價值平衡型基金，股市部位仍看好科技和基礎建設基金，積極型可搭配天然資源和黃金基金。

富蘭克林證券投顧分析，俄烏戰事持續及部分國家疫情升溫，預期將壓抑全球經濟成長動能、通膨也將維持更高更久時間，聯準會政策立場更加鷹派，美債殖利率彈升至近三年高點，將牽動各類資產評價重新校準，後續關注接下來的經濟數據，及4月中旬後登場的企業財報，尋找未來前景的蛛絲馬跡。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，俄烏衝突持續使總體經濟展望不確定性升高，供給面驅動的通膨壓力增溫，則將抑制家計單位與企業需求。高通膨與低需求對已充滿挑戰的政策環境增添難度，政策錯誤的風險也更為提高。面對高通膨、需求下滑與不穩定的政策前景下，更突顯靈活多元資產佈局的重要性。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利認為，俄烏戰爭將加速歐美能源轉型，基礎建設和公用事業是最大受惠者，除全球朝淨零碳排放目標邁進外，俄烏戰爭突顯出仰賴俄羅斯的能源供應已經不再是長期可行的政策，美歐國家需要尋求能源獨立，要開始降低對天然氣和傳統能源的依賴，未來將大量投資於氫能、再生能源資產，也可能包含核能。