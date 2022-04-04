Tonight will be my 6th #WrestleMania main event…

A historic 580 day @WWE Universal Championship reign…

And the definitive point where I solidify my role…

Past. Present. Future.

As the GREATEST champion of all time. pic.twitter.com/rCjPC7gHDc — Roman Reigns (@WWERomanReigns) April 3, 2022

美國職業摔角聯盟WWE年度盛事，第38屆摔角狂熱大賽今年採用兩個晚上的長度，稱為「史上最盛大的摔角狂熱」。地點在美國德州AT&T體育場，第一晚湧入7.7萬觀眾，第二晚有7.8萬觀眾，總計超過15萬入場人次。現年76歲的聯盟老闆文斯麥馬漢（Vince McMahon）也暌違12年親自上陣。

第一晚的重頭戲之一是寇迪羅斯（Cody Rhodes）的回歸，寇迪雖是名將之子，早年在WWE發展不順，甚至被迫成為屈辱的丑角。寇迪2016年前往日本發展，以「美國惡夢」的角色重新出發，回國後在新興聯盟AEW迅速走紅，挾著人氣與聲勢回歸WWE，寇迪在摔角狂熱華麗登場時獲得巨大歡呼聲，擊敗另一位明星羅林斯（Seth Rollins），這是他奮鬥多年才終於得到的甜美果實。

另一個驚喜是57歲的傳奇人物「冷血」史蒂夫奧斯丁（Steve Austin）重出江湖，奧斯丁因為嚴重的頸傷已經退休19年，他這次在第一晚主賽的無規則大戰中痛扁反派大咖「KO」歐文斯（Kevin Owens）。

老闆文斯麥馬漢在第二晚登上擂台，他脫去西裝穿著無袖背心，露出結實的雙臂，在常規的摔角比賽打敗了球評Pat McAfee。這場比賽其實很糟，但觀眾與媒體都對麥馬漢的勇健吃驚，賽後奧斯丁照例出來賞了麥馬漢一發招牌技Stunner。第二晚的主賽反倒是最容易預測的結局，「大狗」瑞恩斯（Roman Reigns）在冠軍對決迎戰老對手萊斯納（Brock Lesnar），比賽缺乏爆點，最後瑞恩斯以連續的長矛肩撞擊敗萊斯納，成功統一了WWE兩條頂級冠軍腰帶。