本土疫情持續延燒，新北市今日新增46例本土確診個案，新北市長侯友宜表示，三峽某國小群聚案今天新增19例，累計79例。侯說，數據看起來下降，但只有一天的數據還無法看出來，會密切觀察第一圈、第二圈、第三圈，希望慢慢把案子案情穩定下來。至於今新莊某國中學生確診班級停課，目前還看不出來與三峽案件有關。新北至今已有13間學校因疫情停課。

侯友宜說，今有五例是新增確診個案，其中居隔採陽或是陰轉陽總計有41例。新增案例中，有新店案職場活動受台北相關案件流鼻水倒醫院採檢確診，另有新莊某國中生因流鼻水採檢陽性，還還有土城兩名同住家人肌肉酸痛陽性確診，新店也有20多歲年輕人快篩陽，感染來源持續調查中。

侯友宜說，中和公寓相關案件新增2例，有降下來趨勢，但還是要密切觀察社區感染源，另外縣市相關有16例。

侯友宜說，至於三峽某國小老師案件，昨又新增2名老師、11名學生、6名家人，累計總共79例。

侯友宜說，昨日41例今日19例， 一天數據看起來好像下降，但還要密切觀察第一圈、第二圈、第三圈，並注意三峽學生、老師影響，截至目前擴大匡列採檢1921人，居隔923人，希望上學前會再次清消，要求做好學生健康監測。

侯友宜也重申國小幼兒園防疫措施，學校教職員工生全程戴口罩，暫停跨校班際活動，校內集合活動採線上，十二歲以上國小打兩劑疫苗，落實三級防護、健康五原則，是防疫中基本功。