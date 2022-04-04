新北市今新增46例確診，其中5例是新增足跡相關採檢陽性、28例居隔採檢陽性、13例居隔陰轉陽。新北市衛生局今公布相關足跡，其中捷運松山新店線及板南線、統聯客運、土城秀泰影城、三鶯國民運動中心游泳池、Costco新莊店、家樂福樹林學成店、麥當勞三峽和板橋店等都涵括在內。

衛生局指出，案24313上月30、31日及本月1日曾到三峽欣欣大眾魷魚羹，案24315、24316本月1日曾搭乘統聯客運1656次往返三峽、中港轉運站，案23987本月1日曾搭乘235公車往返重新大橋、西門國小站。

新北市今新增46例確診，新北市衛生局今公布相關足跡，其中捷運松山新店線及板南線、統聯客運、土城秀泰影城、三鶯國民運動中心游泳池、Costco新莊店、家樂福樹林學成店、麥當勞三峽和板橋店等都涵括在內。（衛生局提供）

新北市今新增46例確診，新北市衛生局今公布相關足跡，其中捷運松山新店線及板南線、統聯客運、土城秀泰影城、三鶯國民運動中心游泳池、Costco新莊店、家樂福樹林學成店、麥當勞三峽和板橋店等都涵括在內。（衛生局提供）

另外，案24384本月1日曾去過麥當勞三峽學成店、土城秀泰影城，案24346本月1日曾去三鶯國民運動中心游泳池，案24321上月29、31日曾搭乘台鐵區間車往返汐科火車站、暖暖站，案24320上月31日曾搭乘捷運松山新店線往返松山站、南勢角站，案24467上月29、30日也曾搭乘捷運往返中正紀念堂、大坪林、西門、忠孝敦化站。

案24568上月30日曾前往寶雅北大學成店，案24604本月1至3日曾到Costco新莊店、全家樹林凱旋店、家樂福樹林學成店。案24602上月30日也曾前往麥當勞板橋雨農店。案24562則在上月28、30日曾搭乘捷運到亞東醫院、忠孝敦化站，並前往板橋民族路的福氣包子饅頭。