竹北市新社國小三年級的「翔翔」，將西遊記的孫悟空、唐三藏等角色化身為反毒大使，榮獲中年級組「最佳創作之星」。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣有一群國中小特教生，參加縣府111年度特殊需求學生繪畫比賽，他們針對反毒議題發揮創意，用畫筆將毒品擬人化為狼人、魔鬼等令人恐懼的形象，讓大家認識毒品沉癮的壞處，勇敢對毒品說NO，獲獎作品即日起到年底在新竹縣體育場辦公室走廊展出。

縣長楊文科表示，新竹縣特殊需求學生繪畫比賽邁入第5年，主題從日常生活的感恩惜福到交通安全環境認知，今年是以反毒為主題，邀請孩子們擔任反毒大使，一同加入反毒的重要任務。

這幾年參加比賽的作品數量持續增加，增設參賽組別，將國小資源班組分成低、中、高年級組，獲獎者並頒發獎勵金，鼓勵孩子發揮潛能，共同參與這項有意義的活動，楊文科日前並招待獲獎學生欣賞新北中信特攻隊VS東泰高中籃球公益賽。

竹東國中老師張宗群表示，這次比賽有13位學生獲獎，他把重點放在毒品對人體帶來的傷害，先前學生雖聽過「毒品」這個名詞，卻不能真正了解毒品是什麼東西，及對人體會帶來的何種傷害。

張宗群以播放毒品危害相關的新聞、影片、文章及圖片，讓特教學生了解毒品和對人類的影響，使學生對毒品有印象和概念，毒品對人體造成的傷害，學生們再用自己的方式表達反毒主題。

竹北市新社國小三年級的「翔翔」，將西遊記孫悟空、唐三藏等角色化身為反毒大使，榮獲中年級組「最佳創作之星」。

翔翔表示，今年的題目「反毒」很特別，經過老師和媽媽的解釋，他便把最喜歡的西遊記故事結合，希望讓有72變的孫悟空，趕走吸毒的怪物，大家就能有個健康的人生。

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