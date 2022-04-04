樹林科技廠543人解隔前PCR全採陰 11日復工 15:382022/04/04 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樹林科技廠543人解隔前都採陰 11日復工。（新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 樹林科技廠群聚事件落幕，新北市長侯友宜表示，樹林科技廠居隔人數總計543人，4月3日解隔前PCR採檢全部陰性，預計4月11復工。 另外該科技公司其他人，6日清明連假回來後，將執行企業快篩，陰性者才得以入廠。 美濃獅山社發協會客運 5月上路 蔡亘晏演賣座恐怖片《咒》爆紅！透露「這作品」其實最嚇人 #新冠肺炎 #台灣 #樹林科技廠 #54 #3人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨大旗美雙慧 都打藝文牌 04:102022/04/04 地方新聞 實驗教育逆勢成長 5年增1.2萬學生 04:102022/04/04 生活新聞 神力女超人童心大噴發：小朋友餵的最好吃 13:092022/04/04 政治 教唆縱火四面佛寺還錄影 遭逮判刑還得賠償鄰店99萬 12:442022/04/04 社會 加薪、加碼生育福利津貼不手軟！ 電信三雄搶人大戰 開打 04:102022/04/04 財經要聞 數位人民幣試點擴大 再增11城 04:102022/04/04 產業財經 本周最旺生肖TOP5 屬牛投資看漲 屬豬夢想成真 06:302022/04/04 運勢 進28人名單 張育成有望開幕先發 04:102022/04/04 運動天地 搶毛主人票 中央成立寵物管理科 04:102022/04/04 生活新聞 沒在怕！嘉義文化路人潮炸裂 網嚇：一堆人邊走邊吃 08:302022/04/04 生活 每天要戳鼻怒了 北市醫師工會不滿CDC：把醫護當工具人 13:562022/04/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。