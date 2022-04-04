樹林科技廠群聚事件落幕，新北市長侯友宜表示，樹林科技廠居隔人數總計543人，4月3日解隔前PCR採檢全部陰性，預計4月11復工。

另外該科技公司其他人，6日清明連假回來後，將執行企業快篩，陰性者才得以入廠。

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