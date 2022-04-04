第64屆葛萊美獎受到疫情影響比原定時間延後了2個月舉辦，終於在台灣時間4月4日於拉斯維加斯登場，其中，來自南韓的超級天團「BTS防彈少年團」，今年也風光入圍，挺過確診危機的BTS，最後如願全員集合出席葛萊美頒獎典禮，但隨後成員V(金泰亨)在後台抽菸的偷拍畫面流出，立即在網路上瘋傳，而相較於吸菸行為，網友抓出令人恐懼的亮點，直呼太可怕。

南韓天團BTS人氣水漲船高，近年在歐美相當受到歡迎，今年他們以單曲〈Butter〉入圍葛萊美獎「最佳流行團體／組合演出」獎項，這也是他們第二次入圍該獎項，同時BTS受主辦單位邀約，擔綱頒獎典禮的演出嘉賓，有別於紅毯時候一人一色的繽紛服裝，演出時全員換上全身黑的西裝造型，展現如007般的成熟帥氣氛圍，贏得一致好評。

BTS成員V在後台抽菸，竟然在警備森嚴的地方被偷拍，照片在網路上瘋傳。(翻攝自推特)

隨著典禮進行，網路上流出一組照片，是BTS成員V在後台吸菸區抽菸的畫面，背景是葛萊美獎後台區域，V的身旁站著一個穿著黑西裝的男子，脖子上戴著工作證，應該是工作人員，而該照片明顯未經過影中人同意，幾乎能判定是偷拍照。

據悉，防彈少年團原本在葛萊美獎後，要開直播跟粉絲互動，但開沒幾分鐘，因故關播，之後沒再重開，而V的這組偷拍照片傳得整個網路都是，最初的來源已不可考，對於他抽菸的行為，粉絲大多覺得他是成年人，抽菸也不犯法，不覺得是什麼大不了的事情，反倒是偶像在那樣的地方被偷拍，認為葛萊美獎是全球音樂圈盛事，保全等級肯定有一定的水準，卻發生這種事情，不禁感到生氣又驚恐，直呼「在這個地方也能被偷拍，真的太可怕了」。

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