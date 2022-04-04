在俄羅斯軍隊撤離後，烏克蘭小鎮布查（Bucha）街頭出現十多具遺體，約300人下葬亂葬崗，基輔指控俄軍進行大屠殺、種族滅絕。針對外界撻伐，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）3日表示，布查遺體畫面是美國「下令」拍攝，以破壞俄羅斯的名譽。
路透社報導，沙卡洛娃3日接受俄羅斯國營電視台專訪時表示：「誰才是挑釁專家？當然是美國和北大西洋公約組織。」
她說布查遺體畫面流出後西方就馬上大聲撻伐，顯示這個「故事」本身就是破壞俄羅斯聲譽計畫的一部分，「在我看來，這些有關俄羅斯的言論在素材流出最初幾分鐘就出現，毫無疑問是誰『下令』了這個故事。」
在俄軍撤離後，基輔郊區城鎮街道上散布數百具遺體，有些遺體雙手被綑綁、近距離射擊，烏克蘭3日表示，已對俄羅斯可能犯下的戰爭罪展開調查，不過莫斯科當局否認施以暴行，指控布查流出的照片及影像是在破壞俄烏和平談判的挑釁行為，俄羅斯國防部更指控布查的畫面是另一起基輔安排好的表演。
俄羅斯也要求聯合國安理會4日召開會議，商討「烏克蘭激進份子的挑釁行為」。
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