美國聯準會（Fed）鷹派政策意向，及俄烏情勢發展、北約會議與歐盟領導人峰會、美國對俄羅斯400多個個人與實體實施進一步制裁等訊息，為市場關注焦點，新興股市呈現漲跌互見格局，但新興亞洲因通膨壓力低於成熟市場，且陸續啟動升息因應，抗通膨領先，新興亞洲股票基金投資機會可多留意。

富蘭克林證券投顧分析，相較於過去Fed升息循環，目前新興市場具較低的通膨水準和較佳經常帳狀況，再加上許多新興國家已積極升息來對抗通膨，預期新興市場這次將能經受住美國緊縮政策的影響。面臨大陸再起的挑戰，市場預期大陸政府有望採取寬鬆政策來提振經濟，建議留意新興亞洲股票型基金投資機會。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，目前美國與新興市場經濟基本面的主要差距在於通膨，過去20年新興市場通膨水準較美國平均高出2.4個百分點。然而依據去年底數據，新興市場通膨水準相較美國低3.4個百分點，這是由於前所未見的財政刺激、商品價格飆升以及新冠疫情後供應鏈問題所推動。

此外截至去年底新興市場經常帳盈餘佔GDP比重0.3％，較低的通膨水準與較佳的經常帳狀況，顯示利率高點可能會低於前幾次週期水準，新興市場相較過往更能經受住美國緊縮政策的影響。