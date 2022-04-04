縣府公布外縣市確者個案24667在宜蘭的足跡。（宜蘭縣政府衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

縣府公布確者個案24546在宜蘭的足跡。（宜蘭縣政府衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭今日（4日）新增6名確診者，除了3日已說明的案24450、案24544和案24546，其餘3例都與桃園舞蹈班傳播鏈有關，皆為居家隔離期間陰轉陽的個案，案24545和案24669是未滿10歲女童，都是喜姆比舞蹈班的學生；而案24731，是案23887的弟弟，CT值15.7，治療中。

宜蘭縣衛生局表示，案24545與案24669都在3月30日被匡列為居家隔離對象且採檢為陰性，近日卻出現發燒、喉嚨痛、流鼻水等症狀，衛生局再次安排採檢，PCR結果為陽性，CT值分別是13.9及15.3，目前住院治療中。

衛生局指出，3日說明過的案24546，該女童有參加校內其他社團活動，而社團活動其他學員已被匡列為居家隔離對象；而該案在縣內的足跡如下，3月31日晚間6時30分至8時40分，在何嘉仁美語補習班（宜蘭市女中路3段319號）。

另外，外縣市確診者案24668在清明連假期間回宜蘭掃墓，縣府公布該案的足跡，4月2下午3至下午4時，冬山鄉農會-良食農創園區（宜蘭縣冬山鄉中正路39號）；晚間10點30分至晚間11點，喜互惠羅東民權店（宜蘭縣羅東鎮中興路1號）；4月3日上午6點至6點30分，城隍廟切仔麵（宜蘭縣宜蘭市城隍街27號）；上午7點至10點，在員山福園（宜蘭縣員山鄉蜊埤路27號）；上午10點30分至10點50分，在孝恩金寶塔（宜蘭縣員山鄉蜊埤路15號）；上午11點至11點40分，在佛光山圓明寺（宜蘭縣礁溪鄉二結路65號）；中午12點至下午1點，在呂家傳統魚丸米粉（宜蘭縣員山鄉員山路一段173號）；晚間6點至晚間8點30分，在石園古早味餐廳（宜蘭縣礁溪鄉武暖路124號）。