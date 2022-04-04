竹北市公所舉辦「童樂竹北有藝思」，家長帶小朋友排隊玩氣墊遊具。（羅浚濱攝）

竹北市公所舉辦「童樂竹北有藝思」，小朋友玩氣墊遊具，無限歡樂。（羅浚濱攝）

六福村推出12歲以下學童免費入園玩，4日吸引滿滿的親子人潮。（六福村提供／羅浚濱新竹傳真）

清明節連續4天假期，4日兒童節天氣終於放晴，竹北市公所在縣政六路封街舉辦的「童樂竹北有藝思」，吸引很多家長帶小朋友來玩各式造型的氣墊遊具，六福村推出12歲以下學童免費入園玩，吸引滿滿的親子人潮。

「童樂竹北有藝思」2、3日天氣濕冷，人潮不多，4日天公作美，家長們陸續帶小朋友到會場，欣賞「YOYO家族」和街頭藝人等表演外，各式氣墊遊具更是小朋友的最愛，都出現大排長龍遊玩的熱鬧景象。

帶著5歲孩子來玩的林姓家長說，前2天下雨都呆在家裡，4日兒童節晴空萬里，他和很多家長一樣帶小孩來看表演玩遊具，小朋友都很開心，大家只要全程戴好口罩，應該都很安全。

六福村清明節4天連假，全面招待未滿12歲兒童免費入園玩，大人也享有學童價優惠，前2天因雨入園遊客不多，4日天公作美，一早入園區就排滿人潮，量體溫及掃Qr code實名制等防處措施後依序入園，園方統計中午前已湧入約5千人潮。

交旅處長游志祥表示，在疫情嚴峻期間，六福村、北埔和內灣老街等觀光景點，依中央規定採取總量管制措施，今年春節前疫情疏緩，已全部取消總管，內灣老街預估4日遊客約1萬人次，北埔老街則約有1.2萬人次。

「新竹縣目前並沒有本地發生的本土感染源個案！」衛生局長殷東成表示，縣內確診個案感染源主要來自桃園大潭電廠移工和台中婚宴延伸湖口仁慈醫院群聚，但民眾到公共場所務必落實實名制，保持社交距離，除了用餐外，一定要全程戴口罩，最好打滿3劑疫苗才能提高保護力。