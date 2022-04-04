侯友宜指不清楚「積極防疫」 陳時中：不知道怎麼做，來問啊

本土疫情升溫，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜日前質疑中央防疫戰略矛盾不明，希望中央能說清楚，讓地方好執行防疫工作。指揮官陳時中今天向地方政府喊話，如果不清楚「那就來問啊！」請盡快行文來，我們可以跟他講清楚，能夠做有意義的討論。

行政院長蘇貞昌日前祭出「新台灣模式」引發外界討論，而指揮中心數度強調「經濟防疫新模式」，但台北市長柯文哲和新北市長侯友宜不約而同質疑，沒有講清楚執行SOP，讓民眾聽不懂，請中央清楚說明。侯友宜認為，何謂積極防疫，中央應把路徑說清楚，讓地方好執行；柯文哲更質疑，國家資源都在陳時中手上，為何無法預測確診人數？

陳時中今天在疫情記者會上主動表示，如果大家對於執行細節還不了解，需要和指揮中心澄清，請盡快行文來，我們會盡快回答，也可以透過區管中心來反映，有很多管道都可以讓大家來詢問，而不是單純一句「不清楚」、「不了解」、「無所適從」，大家都要盡快了解，也和大家開誠布公，希望跟大家做有意義的討論。

對於雙北首長的批評，陳時中說明幾個防疫重點：第一是正常生活，現在的生活不會有過去有些市長提出要「封城」，第二是把口罩戴好，更直言「口罩戴好這個定義有很困難嗎？」他認為指揮中心已經列出什麼情況下不用戴口罩，社交距離也是很清楚。

另外他也提到，提高疫苗覆蓋率也很清楚，指揮中心針對高齡者作施打疫苗鼓勵，地方政府也配合，這也做得很好；藥物整備症在擴大要談，如果保存時效能夠變長，我們就買得多，這也講得很清楚，做決策也大概是這樣來做，能夠買多少我們就盡量買。

至於企業及個人自主應變，陳時中表示，每個單位都要設立防疫長，不能因為說「我不知道怎麼做」，自主應變其實講過很多次，只是大家不段去練習，怎麼樣把資料掌握清楚，這是每個單位需要做的，得到一個訊息的時候，分辨說是不是有接觸者，接觸者該怎麼做，這些東西都是一步一步要練習的，要起而行，而不是在這邊光講。

簡化疫調方面，陳時中認為，未來如何簡化，要從第一層、第二層來簡化，如果有餘力，當然可以做更多，輕重症分流現在都在做。他再度表示「大家講說不知道怎麼做，那就來問啊！我們可以跟他講清楚，相關的公文都出去了，大家可以來開會討論」。