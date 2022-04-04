三峽疫情擴大是否普篩？侯友宜：有疑慮可到31處篩檢站 15:542022/04/04 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三峽疫情擴大是否普篩？侯友宜：有疑慮都可到31處篩檢站。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆將展開類普篩，新北三峽疫情延燒是否採取普篩抓出黑數，新北市長侯友宜今天表示，新北社區篩檢站是全國最多，31處設篩站從去年到今天都還在運作，如果大家認為健康有疑慮，都可以到31處篩檢站篩檢。 最火紅的類普篩到底是什麼？陳時中、莊人祥釋義炒熱網路聲量 中央試劑已到基隆類普篩何時實施？ 林右昌：沒有做過 需謹慎規畫 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #普篩 #篩檢站 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連3天確診破百 新北三峽疫情藏擴大風險？侯友宜這麼說 11:262022/04/04 生活 不甩陳時中！林右昌拒稱「類普篩」 改稱「全民防疫愛心篩檢」 17:482022/04/03 生活 金門新匡列3人均2採陰 疫情暫無新狀況 14:592022/04/02 生活 面對供應鏈混亂 特斯拉一年交車仍創百萬輛高峰 12:472022/04/03 國際 花慈對面超商也淪陷！店員Ct值僅12.7 曾到調酒店、銀行 15:522022/04/04 生活 「類普篩」變「防疫用愛篩檢」 民眾黨轟蔡政府不知反省 13:302022/04/04 政治 三峽某國小師染疫 擴及3校17師生 04:102022/04/03 生活新聞 陳時中辯類普篩沒雙標 街頭民調曝：多數人認同這一點 07:452022/04/04 政治 想要共存又喊清零 指揮中心挨批 消耗醫療資源 09:192022/04/03 生活 BBC：俄第331近衛空降團是指標性的失敗 15:572022/04/02 國際 墾丁「台灣祭」緊急喊卡 861人採檢結果出爐 11:102022/04/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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