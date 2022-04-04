基隆將展開類普篩，新北三峽疫情延燒是否採取普篩抓出黑數，新北市長侯友宜今天表示，新北社區篩檢站是全國最多，31處設篩站從去年到今天都還在運作，如果大家認為健康有疑慮，都可以到31處篩檢站篩檢。

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中央試劑已到基隆類普篩何時實施？ 林右昌：沒有做過 需謹慎規畫
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