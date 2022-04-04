每個人都希望另一半能全心全意的對待自己，不在外頭拈花惹草，不過有時候對方太過癡情，可能又會讓人備感負擔，不自覺想逃離。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座男，對於感情相當癡情，但是濃烈的愛意往往太過沉重，讓另一半很有壓力。

▍天蠍座

一般而言，天蠍男很難對一個女孩動心，不過一旦他們愛上就會像是變了一個人，時時刻刻都想呵護對方，就怕對方受到一點點委屈，全心全意的奉獻自己，即使成為對方的備胎也毫不在意。然而天蠍男這種無底線的付出，往往讓對方感到前所未有的沉重壓力，就怕無法全數回報天蠍男的愛意，於是選擇保持曖昧關係就好。

▍金牛座

金牛男真心喜歡一個女孩的時候，往往會變得緊張兮兮，就算對方同意交往，金牛座也學不會放鬆，更不懂得用甜言蜜語打動對方、拉近彼此關係。這讓身為金牛座的另一半感到相當挫折，明知道對方很喜歡自己，但他們呆頭呆腦、不懂得放鬆的樣子實在讓人感到乏味沉悶，時間一長，滿腔愛意也全數消耗殆盡。

▍摩羯座

眾所皆知，摩羯男相當癡情，因此不用擔心他們將心儀對象追到手後會變心，唯一需要顧慮的是對方被他們沉重的愛意壓得喘不過氣。即便分手後，摩羯男也會用行動證明自己的忠心，直到對方結婚生子，才會徹底死心，摩羯男癡情到近乎傻的行徑，經常讓身旁友人看不下去。

▍雙魚座

雙魚男對另一半相當癡情，只是他們的愛既沉重又霸道，加上沒有安全感，一旦和對方短暫分開就會惴惴不安，擔心被另一半辜負；即便膩在一起，雙魚男也會反覆確認另一半是不是愛著自己，這種被操控的感覺往往讓對方很有壓力。如果雙魚男不改掉疑神疑鬼的毛病，分手也只是早晚的事。