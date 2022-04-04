北市南港高工有群聚感染的情況，合計有2個班級共8位學生及1位老師確診，該校已完成環境噴消，全校皆已停課至11日，自12日起復課。（摘自北市衛生局直播）

台北市今新增23例本土個案，分別居住於北市9個行政區，其中大安區、大同區、內湖區各4例，士林區3例，信義區、萬華區、北投區各2例，松山區、中山區各1例。其中，北市南港高工有群聚感染的情況，合計有2個班級共8位學生及1位老師確診，該校已完成環境噴消，全校皆已停課至11日，自12日起復課。

北市副市長黃珊珊說，今日新增居住於萬華區本土案24582任職於松山區某產後護理之家，北市衛生局持續疫調釐清感染源，並立即於今日上午安排防疫巴士至機構採檢，包括員工40人、住房爸爸17人、住房媽媽17人、嬰兒15人、孩童3人，合計92人完成採檢，結果檢驗中。

至於台北市大安區SOGO忠孝館舉辦的日本和風節特展，黃珊珊說，截至今日，共累計共有7例確診病例。她也提醒，有不少個案有症狀但沒有警覺還是繼續上班上課，所以造成傳染確診，回過頭要去匡列很多人。

黃珊珊呼籲，這部分提醒大家提高警覺，有症狀先篩檢，大家可以保護好自己守護好身邊家人和朋友，先採檢再上工、再上學。