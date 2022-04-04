高雄4日無新增本土確診個案，但高市府防疫團隊仍舉辦防疫記者會再次重申國營企業及校園在清明連假結束後的防疫作為，並宣布針對婚宴、大型餐會、演唱會、各類型餐廳的防疫加嚴措施，強調若表演者須脫口罩演出，則必須出示當日快篩陰性證明才得以演出。

由於近日國內疫情大暴發，連續4天單日本土確診數破百例，高市府衛生局於4日防疫記者會上表示，針對婚宴、大型餐會、演唱會、各類型餐廳(含酒吧、餐酒館)等，有吹奏樂器、演場歌手，需要脫口罩的表演者，要有當日快篩陰性證明才能演出，衛生局近期也會針對相關規定加強稽查。

高市府也再次針對連假後防疫守則做出說明，4月6日開學時須遵守生病不入校的規定，若教職員工或學生出現發燒、呼吸道症狀應請假不入校，並就醫採檢，如仍有入校必要者，必須先行提供家用快篩或PCR陰性證明才能入校，而國營企業的關鍵基礎作業區人員於開工前，須執行家用快篩，檢驗結果陰性才得以上工。