汪小菲去年底和大S離婚後，聲稱將和平分手，時隔3個月大S戲劇性再婚，與20年前的男友具俊曄共結連理，原先保持沉默的汪小菲卻突然開砲，不滿小S在節目《小姐不熙娣》爆料大S認愛具俊曄的經過，反酸「是不是今天藥又吃多了？」、「我的孩子在台北，我已經很妥協了」，如今再被爆出，汪小菲一得知大S再婚具俊曄後，迅速派員工去大S住宅搬家具。

具俊曄上月9日飛抵台灣，經過幾天風風雨雨， 28日具俊曄大S終於完成在台結婚登記，大S前夫汪小菲這段期間並未發表評論，也由於小S突在節目爆料大S感情狀態，因而惹怒汪小菲，雙方開始隔空交火，近日資深狗仔葛斯齊，聲稱有管道得知大S接具俊曄回家後，汪小菲指派台北S hotel員工深夜去到大S住宅，搬走家具，甚至一度弄哭小孩。

此外，葛斯齊還爆料汪小菲疑似吃醋，在KTV為了張穎穎與其它男生打架，汪小菲被酒瓶砸到後腦勺，牙齒甚至被打掉，張穎穎出言勸架被汪小菲踢了一腳，一氣之下踹汪的車發洩情緒，現場情況一片混亂；接著，汪小菲又被目擊進醫院，據葛斯齊說法，汪小菲架打到牙齒都掉了，酒瓶砸頭都沒事情，汪媽(指張蘭)不知道還會不會說他兒子最帥。

關於資深狗仔葛斯齊，曾經跟拍王力宏留下召妓證據，在業界頗負盛名，話雖如此這些汪小菲的爆料，皆為葛斯齊的單方面說法，相關消息並未經過證實，截至(4)日截稿前，汪小菲方面都未有回應。