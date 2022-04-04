新球季改披富邦悍將球衣的王勝偉，3日「回娘家」面對中信兄弟，首打席兄弟應援團為他播放昔日應援曲，讓他「嚇一跳」，心情也有些激動，他直呼：「這應該是恰恰（彭政閔）才有的禮遇。」

近年兄弟新秀輩出，讓王勝偉出賽空間受到壓縮，去年季後他自請被放在60人名單外，希望能在其他球隊獲得更多出賽機會，最終他離開待了14年的兄弟，來到富邦迎接「事業第二春」。

昨天富邦新球季首戰面對兄弟，正好是王勝偉前東家，被安排擔任開路先鋒的他，剛站上打擊區現場就響起過去他在兄弟的應援曲，「聽到真的有嚇一跳，因為前面已經有頒發戒指的儀式了，沒想到還會有這個，這應該是恰恰才有的禮遇吧！」

但後來應援團長小白隨後喊「請他吃便當」，王勝偉笑著說：「其實我沒聽到耶，有喔？後來音樂停下來後我就很專注在球場上，確實啦！先禮後兵在場上確實要這樣。」

賽前頒發冠軍戒儀式時，丘昌榮忍不住激動情緒哽咽落淚，王勝偉說自己也差點哭，「但等一下就要比賽，要馬上平穩情緒。」來到富邦後，球團也為他做了新的應援曲，他說：「新的應援曲更輕快，感覺自己也年輕了起來，很喜歡這個音樂，很像武俠小說要衝出來拔劍的樣子。」