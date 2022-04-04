立委廖國棟的2名研究室助理傳出確診，為避免疫情擴大，中央流行疫情指揮中心今天說明自主應變作為，提出掌握確診者工作性質、對確診者可能接觸人員進行造冊、主動提供已知資訊給衛生主管機關、對內宣導配合疫調及防疫等四大作為，盼能加速發現確診者提早隔離。

因應Omicron疫情行政院長蘇貞昌日前拋出「新台灣模式」，中央防疫指揮官陳時中今解釋，新台灣模式就是維持正常生活同時積極防疫，因此鼓勵全民都能做好自主應變措施，尤其各單位都應設置防疫長，因此今天特別請到衛福部主任秘書兼防疫長張雍敏前來說明相關作為。

張雍敏以本次廖國棟辦公室助理確診為例，指出衛福部在4月3日得到訊息後立即展開清查工作，針對3月27日至4月1日間曾接觸該辦公室人員的同仁進行造冊，清查有無接觸過確診者，若無接觸則持續落實防疫規範，有接觸確診個案則配合衛生局依現行規範辦理。

經查，衛福部內有兩名同仁曾在3月29日接觸該辦公室的非確診個案，張雍敏說，依據衛福部的自主應變作為，這兩人在4月3日先用家用快篩採檢，今天則再做PCR，若結果為陽性則配合衛生局依現行確診規範辦理，若結果為陰性，則再看有無出現發燒、呼吸道症狀，若有應主動通報就醫、篩檢，若無則必須在4月6日、7日上班前以家用快篩採檢，4月8日再進行一次PCR採檢。

張雍敏說自主應變作為包含四大重點，首先要掌握確診者工作性質、範圍、時間，接著造冊確診者同辦公室人員及在期間可能接觸的人員，例如工作時間、用餐、宿舍等，第三項是將已知資訊提供給衛生主管機關，最後則是對內宣導，配合疫調及防疫措施。

陳時中說，由於立委辦公室接觸的人很多，若要等疫調清楚再一一釐清，速度就會慢，因此可能跟確診者接觸的人，若第一時間就分流，接下來不管是做快篩、PCR，加上自我健康監測等措施，就可以很快把疫情掌握住，本部今提出具體作法，就是要讓其他單位做參考。