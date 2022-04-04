俄烏戰爭和緩，逐漸帶動國際股市收復戰爭失土，支撐台股短期市場氣氛，3月美股集體上漲，道指漲2.32％，標普500指數漲3.58％，納指漲3.41％，3月台灣製造業PMI經季節調整後已連續21個月呈現擴張，台灣製造業者仍樂觀看待未來景氣，企業獲利仍在高檔，2022年預期成長5～10％，台股長多趨勢未變，有利逢低進場布局。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，時序進入第二季，現階段台股本益比低於13倍，為過去10年歷史區間下緣，加上今年第一季台股下跌2.9％，幅度小於國際主要股市的下跌5～13％，高殖利率提供下檔保護，投資價值浮現。預期戰爭及通膨等利空將隨時間逐漸淡化，台股有機會跟隨強勁的企業獲利及營運展望上攻。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡指出，俄烏地緣政治持續干擾全球股市，原油等原物料上漲為升息帶來新一波的壓力，以目前發展來看，美股已跌到關鍵支撐位置，台股表現已是全球股市中相對抗跌者。以過往20年世界上主要區域衝突來看，僅2006年中東戰事適逢美國升息緊縮，其他時間大多是寬鬆或中性政策，故目前仍將密切觀察後續利率走勢。

台股基本面上跌時重質，企業獲利將是未來股市主要依靠，今年估計獲利持續成長，預期若美股跌深反彈下，台股表現可望相對優於其他股市。

日盛精選五虎基金投資團隊提醒，台股現階段評價相較其他市場更具吸引力，加上台股獲利持續創高，靜待利空出盡後，台股有機會回到正向軌道，逢低可把握布局時機。雖然俄烏戰爭逐步往和緩方向發展，但油價與通膨議題仍需持續關注。