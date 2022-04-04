有多項前科的謝姓男子，上個月才剛刑滿出獄，但因又沾染吸毒惡習，竟於3日中午光天化日之下，利用林姓女子騎機車停等紅燈之際，搶走對方放在腳踏墊上的手提袋。不料，袋內並沒有現金，只有剛買價值484元的7塊蔥肉餅。台南市警二分局獲報後於2個小時內，即循線前往歸仁區逮獲謝嫌，並起出吃剩的4塊蔥肉餅。全案訊後依搶奪罪嫌送辦，並經檢方向法院聲請預防性羈押獲准。

警方調查，昨天中午12點30分許，林女騎機車返家途中，在中西區府前路停等紅燈時，有毒品、竊盜、搶奪等前科的謝嫌，發現林女機車腳踏墊放置1只手提袋，竟當場下手行搶後逃逸。當時袋內只有價值484元的7塊蔥肉餅，並沒有現金等財物。

事後，當天下午3點30分左右，林女打電話向110勤務指揮中心報案，管轄的警二分局獲報立即成立專案小組，兵分多路展開偵查工作，經鎖定犯案的機車、衣服等特徵，分析過濾可能去向，於下午5點許確認謝嫌涉案後，馬上派員前往歸仁區搜捕，並在某出租套房外發現謝嫌做案用的機車。

剛刑滿出獄的謝姓男子涉嫌當街搶奪。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

員警埋伏在現場，待謝嫌準備外出開門時，予以盤檢逮捕。謝嫌當下驚訝萬分，只好乖乖就逮，並帶同警方在屋內起獲搶來的手提袋，其中有3塊蔥肉餅已經被他吃掉。

警方將謝嫌帶回調查後，全案依搶奪罪嫌移請台南地方檢察署偵辦，並依謝的多項素行研判再犯率高，為防止再犯危害民眾財產安全，經報請檢察官聲請預防性羈押獲法官裁准。

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