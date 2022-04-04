中央流行疫情指揮中心日前宣布，醫護人員如接觸確診者被匡列隔離，可申請免隔離返回工作崗位，引發醫護反彈，認為與其要他們回去上班，還不如想辦法從其他地方調人力。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，啟動條件非常嚴格，如人力備援仍不足才能向衛生局申請，目前北部有4家醫院經衛生局同意實施。

羅一鈞指出，指揮中心已在3月份公布「醫護人員人力短缺返回工作建議」，4月1日再公布修正，事實上它的啟動時機蠻嚴格的，要先有人力備援計畫，如果人力備援計畫啟動了之後，人力還是不足，也沒辦法把病患轉介到其他醫療機構的時候，必須要經過衛生局同意，才可以讓隔離中的醫護人員返回工作，目前北部共有4家醫院採取該作法。

羅一鈞說明，適用對象為「被匡列為確診病患的密切接觸者」，但如果屬於感染高風險，被傳染的機會蠻高的，例如有插管、同住家人等等就不適用，且必須是打滿3劑的醫護人員。

醫護人力如經申請後返回職場，根據4月1日的修正，醫護人員在第一次PCR陰性後，每兩天會做一次PCR，也就是單日快篩、雙日PCR，直到第10天為止，出勤前須檢驗陰性；除出勤以外，也可以出去買東西，或是做一些必要的生活需求。